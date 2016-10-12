Путин посоветовал международному сообществу Москву не шантажировать

На инвестиционном форуме «ВТБ Капитал Россия зовет!» президент России, отвечая журналистам на вопрос по урегулированию ситуации в Сирии, сказал, что шантаж в отношении России никогда не проходил и не пройдет.

Владимир Путин говорил о давлении, которое оказывают на российскую сторону США и Евросоюз, заставляя Россию пойти на действия, недопустимые с точки зрения безопасности - и российской, и международной - в плане урегулирования сирийского кризиса. Москву вынуждают уступить, обвиняя то в «уничтожении гуманитарного конвоя», то в каких-то «военных преступлениях». При этом никаких доказательств ни первого, ни второго не приводится.

Владимир Путин считает, что такой способ ведения дел на международной арене имеет название «давление» и «шантаж». И эти методы в отношении России никогда не проходили и не пройдут, передают РИА Новости.

Читайте также:

Другие новости политики

См. все новости дня