Депутатам Госдумы разрешат голосовать только при личном присутствии

Передавать в Госдуме друг другу право голоса скоро запретят. Инициатива исходит от руководителей правящей партии и её фракции в ГД Сергея Неверова и Владимира Васильева. Депутаты смогут голосовать только лично.

В Госдуме готовится поправка к регламенту, согласно которой депутаты больше не смогут передавать своё право голоса коллегам. Либо ты на месте и несёшь ответственность за голос, либо не голосуешь. Возможно, отсутствующим депутатам разрешат выразить своё мнение о законопроектах, как то установлено в Совете Федерации. Кроме того, новый спикер Вячеслав Володин намерен изменить график заседаний Госдумы, чтобы снизить количество отсутствующих во время голосований.

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