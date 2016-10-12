В Совфеде уверены: Путин непременно поедет во Францию

В среду, 12 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что президент Российской Федерации Владимир Путин непременно нанесет визит во Францию, как и собирался.

Сегодня Матвиенко заявила журналистам, что нет никакой трагедии и драмы в том, что визит Путина в Париж был отменен - это никак не связано с международной изоляцией России, о которой так много говорят в последние несколько дней, передает ТАСС.

Спикер Совфеда добавила, что визит во Францию просто перенесен на неопределенный срок, а не отменен вовсе. Валентина Матвиенко подчеркнула, что без диалога с РФ не могут быть приняты никакие эффективные решения и мировые лидеры прекрасно это осознают.

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