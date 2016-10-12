Неудачное репутационное решение в Иркутской области

Решение сына губернатора Андрея Левченко принять мандат депутата Законодательного собрания Иркутской области является довольно рискованным с репутационной точки зрения. Так прокомментировал передачу мандата, освободившегося после ухода в Госдуму Михаила Щапова, политолог, доцент кафедры мировой истории и международных отношений Сергей Шмидт.



- С репутационной точки зрения это решение, которое, вне всякого сомнения, не могло быть принято в обход губернатора Сергея Левченко, является самым неудачным из всех, что принимала нынешняя региональная власть, - считает эксперт. - Более того, скажу, что само присутствие сына председателя обкома КПРФ в выборном списке мне кажется, мягко говоря, не обязательным. Однако сейчас упущен прекрасный шанс продемонстрировать гражданам отсутствие какого-либо кумовства действующей власти. Мы можем только вообразить, как красиво можно было бы подать передачу Андреем Левченко мандата следующему в списке, особенно учитывая тот факт, что следующим был представитель реальных трудящихся, а не бизнес-сообщества. Но этот шанс упущен по причинам, о которых можно только догадываться. Ведь никакой реальной неприкосновенности депутат Заксобрания не получает. А это значит, что граждане могут заподозрить тут банальный семейный протекционизм. Замечу, что репутационные слабости преследуют именно кадровую политику губернатора (подчеркну, что имею в виду именно репутационную, а не деловую сторону) – речь о том, что в правительстве практически нет коммунистов и это должно напрягать "ядерный электорат" КПРФ. «Не детские годы» Сумарокова-внука, министра сельского хозяйства – тоже повод для злословия. Однако, для всего этого можно найти оправдание. А вот для комбинации с депутатом Андреем Сергеевичем Левченко найти такие оправдания непросто. Но, как говорится, есть и хорошие новости: очень часто власть, осознавая собственные репутационные просчеты, пытается исправить ошибки какими-то реальными полезными делами. Будем надеяться, что и здесь произойдет что-то подобное.



Напомним, сегодня стало известно, что Андрей Левченко согласился принять мандат депутата облпарламента и подал в облизбирком все необходимые документы. Официально это решение будет закреплено по итогам заседания облизбиркома в четверг, 13 октября.

по сообщению портала "ТЕЛЕПОРТ" 11.10.16