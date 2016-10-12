Кто будет представлять Кировскую область в Совете Федерации РФ?

Ответ на этот вопрос стал известен вчера, 11 октября. И.о. губернатора Кировской области подписал распоряжение, согласно которому представлять регион в верхней палате СовФеда будет Олег Казаковцев.

Напомним: Олег Александрович уже работал в Совете Федерации РФ от Законодательного собрания Кировской области. Депутаты нового созыва областного парламента решили, что их интересы в СовФеде будет представлять Вячеслав Тимченко.

Сейчас Олег Казаковцев будет работать в Совете от исполнительной власти региона. 11 октября он получил от партии «Единая Россия» мандат депутата областного парламента. Однако после перехода его в СовФед РФ одно депутатское кресло вновь освобождается.

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