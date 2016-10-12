Минобороны РФ обвинило Джонсона в русофобии

Заявления главы британского МИД о причастности российских военных к атаке на гуманитарный конвой в сирийском Алеппо – проявление русофобской истерии. Такова официальная позиция Минобороны РФ, озвученная представителем ведомства Игорем Конашенковым.

Накануне в ходе парламентских дебатов министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон обвинил в бомбардировке конвоя российскую сторону. Дипломат подтвердил свои утверждения некими снимками, сделанными со спутников.

Конашенков, отвечая Джонсону, отметил, что русофобская истерия, которой подвержены некоторые представители политического руководства Великобритании, не производит серьезного впечатления. По словам представителя российского оборонного ведомства, авиации ВКС РФ в районе Алеппо в момент атаки на гумконвой не было, и это является доказанным фактом.

Напомним, гумконвой ООН обстреляли в Сирии в ночь на 20 сентября. Погибли не менее 20 человек. Страны Запада обвиняют в случившемся Россию.