Кремль: американская ПРО - угроза российской нацбезопасности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что расширение американской системы противоракетной обороны угрожает национальной безопасности России.

По словам Пескова, Москва “констатирует факт” угрозы со стороны американской ПРО. Кроме того, он выступил с опровержением появившейся ранее информации о том, что на встрече в Стамбуле Путин и Эрдоган обсуждали возможность объединения сил России и Турции для создание объединенной системы ПРО.

Ранее первый замначальника Главного оперативного управления российского Генштаба признал, что американская система ПРО обладает куда большим потенциалом, чем это предполагалось изначально. Создание глобальной системы имеет своей целью получить военное превосходство над другими странами, и в первую очередь - над Россией и Китаем.

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