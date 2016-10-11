В Кремле назвали причину отмены визита Путина в Париж

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил отмену визита главы государства в Париж. О том, что Путин отказался от переговоров с Франсуа Олландом, заявили сегодня источники Reuters.



В Кремле назвали причину отмены поездки во Францию 19 октября. По словам Пескова, на решение повлияло то, что из программы визита выпали запланированные мероприятия.



"Планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением выставок, к сожалению, эти мероприятия выпали из программы", - пояснил пресс-секретарь Владимира Путина. Вопрос, почему произошла отмена, он предложил адресовать французской стороне.



Визит может состояться в другие сроки, комфортные для президента Франции.



До этого и сам Олланд ставил под сомнение целесообразность встречи с Путиным в Париже.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила лидерам «нормандской четверки» (Путину, Олланду и Порошенко) именно 19 октября провести ужин в Берлине.



