Киев отделился от власти Петра Порошенко

Областной совет Киева проголосовал за подписание договора о разграничении полномочий с центральной властью Украины. Депутаты 10 октября большинством голосов утвердили обращение к президенту Украины.

Киевские депутаты выдвинули Петру Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману требование подписать договор о разграничении полномочий между региональной и центральной властью. Киевские депутаты мотивируют свое недовольство тем, что так называемая реформа децентрализации власти на Украине носит имитационный характер, а это регионы не устраивает. Киевский облсовет - уже седьмой в числе тех, кто будет поддерживать с кабинетом министров страны договорные отношения.

Против обращения выступает «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП), - депутаты этой партии считают, что такие договорные отношения с центральной властью противоречат украинской Конституции, пишет газета "Известия".