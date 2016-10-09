В Литве выбирают новый парламент

В Литве 9 октября проxoдят выборы в высший законодательный орган страны - Сейм. В избирательные списки внесены около 2,5 млн избирателей, - из них более 13 тысяч проголосуют в посольствах за границей.

По сведениям Главизбиркома Литвы, досрочно проголосовали около 137 тыс. человек, то есть 5,53% всех избирателей.

В бюллетене для голосования по многомандатному округу будет 14 списков. 12 партий участвуют в выборах самостоятельно, а четыре - сформировали две коалиции. Чтобы пройти в Сейм, партия должна набрать более 5 % голосов, а для коалиции порог 7%.

В Сейм баллотируется более 1400 кандидатов на 140 мандатов. Граждане Литвы 70 депутатов выбирают в многомандатном избирательном округе и 71 - в одномандатных, передает РИА Новости.

Как показывают последние соцопросы, наибольший рейтинг у правящей Социал-демократической партии (15,6%) и ненамного от нее отстают Союз крестьян и зеленых (14%) и оппозиционный Союз отечества - Христианские демократы (13,7%).