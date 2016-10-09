Японский МИД заявил о переговорах с Россией по поводу возврата островов

Младший брат премьер-министра Японии Синдзо Абэ и старший вице-министр иностранных дел страны Нобуо Киси допускает вероятность обсуждения плана по возвращению Японии двух островов - Хабомаи и Шикотан.

Японский МИД не теряет надежду на возобновление переговоров по территориальному вопросу с Россией, передает РИА Новости.

Нобуо Киси заявил 9 октября в интервью местному телеканалу, что Япония хотела бы поскорее найти решение по территориальному вопросу с Россией, поскольку для этого есть широкий круг возможностей.

Японский министр особо подчеркнул, что Токио готово признать право на проживание примерно 17 тысяч человек, которые составляют сейчас население двух этих островов Курильской гряды.

Однако, заявление Нобуо Киси идет вразрез с официальной позицией Синдзо Абэ, который отвергает компромиссы в этом вопросе.