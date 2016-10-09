Совет Федерации: Ситуация в Сирии разрешится по российскому сценарию

Российский проект резолюции по Сирии не имеет аналогов и в будущем будет принят ООН из-за отсутствия альтернатив. Такое заявление сделал 9 октября председатель комитета Совфеда по международным делам Косачев.

Российский проект урегулирования сирийского конфликта на заседании Совета Безопасности ООН 8 октября не набрал нужного количества голосов, однако все-равно он будет принят в будущем: других альтернатив нет.

Этим мнением председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поделился в одном из интервью телеканалу "Россия 24".

Косачев считает, что сценарий, предложенный французской стороной и на который Москва наложила вето, абсолютно деструктивен и поэтому не имеет шанса на воплощение.

Россия 8 октября наложила вето на проект резолюции, подготовленный Францией и Испанией, о создании бесполетной зоны над Алеппо, а предложенная Москвой альтернативная инициатива не набрала нужного количества голосов для принятия. Российский документ выражал поддержкауинициативе специального посланника ООН Стаффана де Мистуры: вывести боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) из восточной части города и прекратить боевые действия.