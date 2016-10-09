Совет Федерации: Ситуация в Сирии разрешится по российскому сценарию |Неисправному лайнеру готовят в Домодедово пенную подушку |Экс-глава Росмолодежи Поспелов стал и. о. руководителя аппарата Госдумы |Соглашение по "Турецкому потоку" может быть подписано уже на следующей неделе |Впервые в истории футбола арбитр показал игроку зеленую карточку |Россиянка умерла во время чартерного рейса из турецкой Антальи |Путин призвал аграриев сделать Россию мировым производителем продовольствия |Минобороны сообщило о состоянии пострадавших в ДТП военных |Олимпийский саммит предложил изменить антидопинговую систему |Трамп о предвыборной гонке: борьбу не прекращу! |В Подмосковье автомобиль въехал в колонну военнослужащих |Жуков: спортсменов на допинг будут проверять и наказывать одинаково |Бах заявил о необходимости дать России возможность ответить на обвинения WADA |ФК "Краснодар": семечки на стадионах - без шелухи! А чем "лузгают" в Европе? |За несколько часов петиция в защиту Емельяненко набрала 47000 подписей |Уходя от погони, угонщики Land Rover врезались в столб (ВИДЕО) |Россия обескуражила ООН альтернативным проектом резолюции по Сирии |Центробанк: роста инфляции из-за новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей не ожидается |Путин рассказал о страхе Запада перед ним |Автобус с полусотней детей вспыхнул в Подмосковье (ВИДЕО) |МИД РФ считает обвинения в хакерских атаках заказными |Захарова рассказала о причинах размещения С-300 в Сирии |Сироткин: Я поддерживаю Федора, на детском уровне спорт должен быть любительским |Госдеп США антироссийские санкции продлевать не хочет, но придется: из-за Украины |Захарова прокомментировала высказывания Джона Керри в отношении России |Зампред "Внешэкономбанка": цена за доллар может упасть до 50 рублей |Треть сезона позади: фавориты и неудачники РФПЛ |Ульяновских гинекологов, обвиняемых в смерти роженицы, отдали под суд |В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату |Российские пивовары просят снять акцизы с безалкогольного пива