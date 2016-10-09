Путин призвал аграриев сделать Россию мировым производителем продовольствия

Президент России Владимир Путин поздравил российских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и призвал сделать страну крупнейшим производителем продовольствия в мире.



Президент уверен, что у России есть необходимый потенциал для того, чтобы насытить внутренний рынок качественными продуктами.

«У нас есть потенциал для того, чтобы Россия стала одним из крупнейших производителей продовольствия в мире. Это масштабная, но, подчеркну, абсолютно реалистичная задача, главное — последовательно двигаться к заданной цели», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

В этом году ожидается лучший за всю историю современной России урожай зерна – порядка 115 миллионов тонн.

Ранее президент поддержал идею оренбургских аграриев по поводу создания фонда развития АПК.





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