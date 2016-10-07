Кремль отреагировал на планы Украины ввести визовый режим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию российского руководства относительно возможного введения Украиной визового режима.

По словам Пескова, в случае введения виз Москва примет решения в своих интересах. Что это за решения, представитель Кремля не уточнил.

Украинские власти неоднократно заявляли о своей готовности перейти к визовому режиму с РФ. В очередной раз это предложение прозвучало в начале октября после задержания в Москве украинского гражданина Романа Сущенко. Российские правоохранительные органы подозревают его в шпионаже.

О том, реально ли введение визового режима, «АН-онлайн» писали накануне.