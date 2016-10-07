Поздравить российского президента с днем рождения хотят не только в нашей стране, но и в остальном мире. Причем многие делают это весьма ярко. Так, неизвестные разместили баннер с портретом Владимира Путина не где-нибудь, а прямо в сердце Америки – на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке. Российский лидер был изображен на фоне флагов России и Сирийской Арабской Республики. На баннере разместили подпись «Миротворец».

Правда, баннер быстро постигла печальная участь. Его сняли, а полиции приказали разыскать инициаторов акции. Однако видео с демонтажем успело попасть на просторы интернета.

Кстати, похожая акция прошла и в Москве. В центре столицы сирийские студенты разместили плакат, на котором поздравили Владимира Путина.