Обама признал, что военными методами проблемы в Сирии не решить

Президент США Барак Обама уже не считает, что Штаты добьются своих целей в Сирии военными методами. Об этом заявил журналистам 6 октября на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

О полном отказе от военного вмешательства речь пока не идет, но пресс-секретарь главы США сообщил, что президент достаточно подробно говорит про то, что военные методы против режима Башара Асада вряд ли позволят урегулировать обстановку в Алеппо.

Америка предвидит «огромное количество нежелательных последствий», которые навредят ее целям в Сирии, если не будет стремиться к деэскалации конфликта, сообщает ТАСС.