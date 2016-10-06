Американский генерал пообещал уничтожить Россию

Начштаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли заявил, что США уничтожит любого врага, который попытается навредить Америке или ее союзникам. Слова эти прозвучали в адрес России.

Высокопоставленный военный произнес свою тираду в ответ на отправку Москвой в Сирию высокотехнологичных систем ПРО, поэтому не стоит труда догадаться, кого именно он имел ввиду, когда говорил про тех, кто «хочет навредить США». Генерал по-солдатски прямолинейно заявил, что вооруженные силы США, не взирая на проблемы, устроят вам (то есть России - прим. Ред.) такую взбучку, какую «никогда не устраивали прежде», передает russian.rt.

Примечательно и то, что заявление генерала прозвучало спустя всего несколько дней после срыва американо-российских переговоров по Сирии.

На фоне факта, что армия США за всю ее историю еще ни одной стране «взбучки» не устроила, заявление генерала звучит особенно «грозно».