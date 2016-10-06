Песков: Политику определяет Путин, а не его администрация

Политику России определяет президент Владимир Путин, а не его заместители – из этого, по мнению пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, нужно исходить, когда рассуждаешь о политике Кремля.

Такой ответ услышали от Пескова журналисты, предположившие, что после назначения на пост первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко в политике Кремля может что-то поменяться и она станет либеральнее, например, передает РБК.

Ранее политолог Аббас Галлямов поделился с журналистами мнением о том, что с приходом Кириенко в российская власть будет либеральнее, поскольку Кириенко когда-то был соратников Немцова.

Напомним, 5 октября, глава «Росатома» Сергей Кириенко был назначен указом Владимира Путина на пост первого заместителя главы администрации президент.