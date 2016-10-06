В парламенте Украины отказались поддерживать визовый режим с РФ

Партия президента Украины в Верховной Раде «Блок Петра Порошенко» приняла решение не голосовать за введение визового режима с Россией: слишком много украинцев работает в «стране-агрессоре», пояснили депутаты.

Сейчас число украинцев, постоянно пребывающих в Россию в разном статусе или часто пересекающих границу, исчисляется миллионами. Именно по ним ударит законопроект спикера Андрея Парубия в первую очередь. Многие окажутся без работы, что не лучшим образом отразится на поддержке нынешней власти.

О введении визового режима между Россией и Украиной снова заговорили на днях в качестве антироссийской санкции в ответ на арест в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, обвиненного ФСБ в шпионаже.

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