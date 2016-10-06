Госдеп высказался по поводу разрыва сотрудничества с Россией в ядерной сфере

В Госдепартаменте прокомментировали решение России приостановить сотрудничество с США по научным исследования в области ядерной энергетики.

Представитель Госдепа подчеркнул, что уведомления со стороны России о разрыве сотрудничества пока не поступало, но если сообщения об этом соответствуют действительности, то этот факт не может не вызывать сожалений. Он также добавил, что несмотря на расхождения во взглядах относительно ситуации в Сирии и на Украине, есть области, в которых США и Россия могут весьма успешно взаимодействовать, и ядерная энергетика - одна из таких областей. Сотрудничество в этой сфере отвечает интересам обеих сторон.

В свою очередь в российском МИДе не исключают возможность возобновления сотрудничество с США в ядерной сфере в случае выполнения американской стороной условий соглашения.

Читайте также:

Соглашение с США об утилизации оружейного плутония приостановлено

См. все новости дня