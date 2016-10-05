США обвиняют Россию в притеснении американских дипломатов

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер 5 октября выступил с заявлением о якобы имеющих место «притеснениях американских дипломатов» в России. Тонер уточнил, что доказательства этого еще собираются.

В интервью телекомпании CNN Марк Тонер заявил, что ситуация с притеснением дипломатов в России пока изучается, но общая картина понятна уже сейчас: притеснение американских дипломатов есть.

При этом представитель Госдепа каких-то конкретных примеров «притеснения» не привел, но предложил поверить ему на слово, поскольку такие вещи он воспринимает очень серьезно, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала утверждения о «притеснении» американских дипломатов смешными.