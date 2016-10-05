СМИ: Президент Эстонии по молодости ездила пьяной за рулем

Первая в Эстонии женщина-президент, недавно избранная на этот пост Керсти Кальюлайд, задерживалась в 90-е годы за езду без прав и в нетрезвом виде, пишет еженедельник Eesti Ekspress, ссылаясь на полицию.

Согласно данным полиции, Кальюлайд (в 1990-е по первому мужу - Тальвик) в 1995 году была задержана за вождение без прав и с признаками остаточного опьянения.

Согласно протокола, инцидент произошел в субботу, 1 апреля 1995 года. Кертсти Тальвик была за рулем автомобиля ГАЗ 24-10 (Волга) без водительских прав. Как нарушение указывается и «остаточное опьянение», передает РИА Новости.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что Керсти Кальюлайд была избрана новым президентом Эстонии.