Кадыров: На меня не раз покушались, и, уверен, еще будут покушаться

Слухи о якобы готовящемся на него весной 2016 года покушении Рамзан Кадыров опроверг, но вместе с тем признался, что покушения были, и не раз. Глава Чечни даже предположил, что покушения и впредь продолжатся.

Кадыров, который сегодня официально стал главой Чечни в третий раз подряд, признался, что за годы правления на его жизнь неоднократно покушались. И в том, что покушения продолжатся. Кадыров уверен. Свою уверенность гарант чеченской конституции объяснил тем, что он как глава Республики и как патриот «не нравится собакам, которые лают в стране». Далее Кадыров предостерег тех, кто готовит против него покушения, что просто так он не дастся.