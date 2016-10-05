Конец войне? От Донецка Украина отводит силы

Контактная группа по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине пришла к соглашению о разведении сил в районе населенного пункта Петровское (под Донецком) 7 октября в 11.00 по московскому времени.

О разведении сил на минских переговорах Дениса Пушилина сообщила пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина, передает РИА Новости.

Сообщается, что дискуссия была жаркой, но стороны все же пришли к пониманию об осуществлении разведения сил и средств в населенном пункте Петровское в пятницу, - при отсутствии нарушений.

Напомним, 11-12 февраля 2015 года в Минске состоялась встреча нормандской четверки по мирному урегулированию гражданского конфликта на Украине. По итогам переговоров лидерами России, Украины, Германии и Франции, был подписан документ о мерах, направленных на перемирие и прекращение огня на Украине.