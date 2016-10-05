Пальмовый вектор

Государственная дума России седьмого созыва провела 5 октября первое пленарное заседание. Волгоградскую область в новом собрании представляют только депутаты от «Единой России». Их первые шаги на новом поприще волгоградцы связали с появлением новой решётки на бульварной части проспекта Ленина и законом о пальмовом масле.

Пока политологи всей страны предполагают, каким будет вектор работы теперешней Государственной думы, волгоградцы знают, что при всей разности личностей новых региональных думцев, двигаться они будут в одном направлении. Потому что руководить ими будет партийная дисциплина. Все семь представителей от Волгоградской области в законодательном собрании: одномандатники Цыбизова, Гусева, Кувычко, Плотников и списочники Москвичёв, Носов и Черняева – представляют одну партию «Единая Россия». Такое единство последний раз наблюдалось только во времена КПСС.

Заметных шагов на политическом и общественном поприще наши депутаты совершить пока не успели. Никому из них, кроме Москвичёва, который как известно, вовсе и не волгоградец, руководить комитетом или комиссией не доверили. Евгений Москвичев утвержден на должность председателя комитета по транспорту и строительству, Владимир Плотников – зампредом комитета по аграрным вопросам, а Ирина Гусева –заместителем председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

По странному стечению обстоятельств, одновременно с началом работы законодательного собрания в Москве, в Волгограде начали монтировать новую бульварную решётку на проспекте имени Ленина. Почти десять лет назад в 2007 году её убрали с улиц города согласно постановлению тогдашнего и.о. главы администрации Волгограда Роланда Херианова. Около семи тысяч погонных метров исторического ограждения, отлитого из серого чугуна на заводе Баррикады и возведенного в Сталинграде, исчезли бесследно. Новая решётка по сообщению пресс-службы мэрии Волгограда – точная копия чугунной ограды, но выполнена из более дешёвых современных материалов. Она восстановлена по эскизам. К тому же, вряд ли её установят по всей прежней длине.

Конечно, тот факт, что депутатом Госдумы стала жена Роланда Херианова Анна Кувычко – всего лишь совпадение. Но настолько знаковое, что пройти мимо него невозможно.

Имя другого народного избранника – Ирины Гусевой тоже оказалось косвенно затронуто на этой недели. Волгоградская областная дума постановила поддержать изменения в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В той его части, где речь идёт об использовании пальмового масла при производстве пищевой продукции для детей и подростков. Если закон будет принят, «пальму» разрешат добавлять в качестве заменителей женского молока и молочного жира и в детское питание, и в подростковые десерты. Среди инициаторов законопроекта значатся депутат и актриса Мария Кожевникова, всё еще не забытая россиянами по роли блондинки Аллочки в сериале «Универ», и наша Ирина Гусева. Вот такая забота матерей о здоровье чужих детей.

Сомнений нет, что и другие «пальмовые» проекты будут одобрены и поддержаны, если это нужно. Ведь у «Единой России» теперь не просто конституционное, а оглушительное большинство. Вектор движения задан с реактивной скоростью, не забалуешь, не забуксуешь и сомнительных аргументов возражения не услышишь.

Софья СОРОКА