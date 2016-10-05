Володин избран спикером Госдумы РФ

Спикером Госдумы седьмого созыва большинством голосов избран Вячеслав Володин, прежде занимавший пост первого заместителя главы администрации президента РФ. За Володина проголосовали 404 депутата.

Кандидатуру Володина выдвинула фракция «Единая Россия», занимающая в парламенте большинство. Кандидатуру Володина ранее предложил президент России Владимир Путин. Голосование проходило на альтернативной основе: коммунисты прочили своего кандидата - Дмитрия Новикова, но он набрал лишь 40 голосов, передает РИА Новости.

По результатам прошедших 18 сентября выборов "Единая Россия" получила 343 мандата в парламенте, КПРФ – 42, у ЛДПР - 39 мандатов, а у "Справедливой России" – 23. В парламент также прошли представители партий "Родина" и Гражданская платформа".