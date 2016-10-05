Путин призвал депутатов строить сильную Россию

Депутатов обновленной Госдумы напутствовал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер выступил сегодня на первом заседании парламента седьмого созыва.

Путин отметил: политические разногласия между народными избранниками неизбежны, но они должны преодолеваться, когда на кону стоит судьба страны и ее граждан. Именно так поступали депутаты Госдумы предыдущих созывов.

Свою точку зрения президент подкрепил словами царского премьер-министра Столыпина. Он в свое время призывал представителей власти объединять усилия для поддержания права России быть сильной.

Путин подчеркнул: наша страна стремится быть сильной, но не собирается навязывать свою волю другим государствам. По словам президента, сила России, прежде всего – в единстве ее народа.

Читайте также:

Другие новости политики

См. все новости дня