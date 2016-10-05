Как и ожидалось, председателем кировской Гордумы стал Валерий Владыкин

Сегодня прошло внеочередное заседание кировской городской Думы, на котором был избран ее новый председатель. Напомним, предыдущий — Владимир Быков — ушел на повышение: завтра он станет председателем ОЗС.

В том, что депутаты областного парламента проголосуют за Владимира Васильевича, никто не сомневается. Его кандидатуру на пост спикера ОЗС выдвинула «Единая Россия». Если учесть, что в Заксобрании шестого созыва у этой партии - большинство голосов, то назначение Владимира Быкова на место председателя ОЗС (юридически - вторым человеком после губернатора), можно считать делом решенным.

Результат тайного голосования депутатов Гордумы тоже был предсказуем. Партия власти выдвинула на пост председателя Гордумы кандидатуру бывшего главврача кировской городской клинической больницы Валерия Владыкина, который до сегодняшнего дня исполнял обязанности главы города. С 5 октября эта приставка — и.о. - перед его должностью исчезнет.

В целом в голосовании приняло участие 27 детупатов. 21 голос был отдан за Валерия Владыкина и 6 — за второго кандидата — Владислава Липатникова.

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