Токио потребует признания южных Курил японскими

Токио на переговорах с Москвой настаивает на том, что южные Курилы издавна принадлежали Японии и должны быть признаны ее территорией. По словам главы японского внешнеполитического ведомства Фумио Кисиды, официальная позиция Токио в этих переговорах - добиться решения вопроса о принадлежности четырех островов.

При этом в самой Японии позиция премьер-министра Синдзо Абэ вызвала резкую критику. По мнению оппозиции, японский ремьер готов пойти на компромисс с Москвой и настаивать на признании прав только на часть территории.

Кроме того, японские СМИ сообщили, что между Москвой и Токио возможно подписание мирного договора в том случае, если российское правительство признает права Японии на Шикотан и Хабомаи, на которые в данный момент приходится 7% территории южных Курил.

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