Свердловское правительство не смогло собрать кворум

Региональный Кабмин не смог провести заседание правительство 4 октября, так как министры не смогли собрать кворум. По информации департамента информполитики, двое министров в настоящее время находятся в отпуске, трое – в командировке, еще двое министров стали депутатами Государственной Думы (речь идет о Владимире Власове и Сергее Бидонько) и в ближайшее время покинут службу.

На этом заседании планировалось рассмотреть всего десять вопросов, в числе которых исполнение региональной программы по переселению граждан из ветхого жилья, ремонту многоквартирных домов и размеру субсидий для муниципалитетов для повышения инвестпривлекательности.