Госдеп США сообщил о готовящемся визите Нуланд в Москву

В начале октября планируется визит в Москву заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по евразийским и европейским делам. Такое заявление сделал госдеп США.

Целью визита Виктории Нуланд будут переговоры с официальными представителями российского правительства по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. В рамках встречи планируется обсудить текущую ситуацию на востоке Украины, а также дальнейшие действия, которые требуется предпринять для реализации минских договоренностей.

Визит в Москву состоится после посещения столицы Бельгии, где планируется выступление по поводу трансатлантических соглашений. В Брюсселе Нуланд будет сопровождать госсекретаря Джона Керри.

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