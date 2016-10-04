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МИД России подозревает, что США готовы пойти на сделку с террористами в Сирии

4 октября 2016, 08:52 [ «АН-онлайн» ]

МИД России подозревает, что США готовы пойти на сделку с террористами в Сирии
cont.ws

В Министерстве иностранных дел России прокомментировал решение США прервать сотрудничество по Сирии. Москва видит в этом готовность Вашингтона «пойти на союз с террористами» ради смены власти в Сирии.

"У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" — пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы",- говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Причиной разрыва двусторонних отношений с РФ США назвали "несоблюдение Москвой своих обязательств". В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это Вашингтон не выполнил «ключевое условие договоренности» для облегчения гуманитарной ситуации в Алеппо, что привело к тому, что «боевики перегруппировались и получили оружие».

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