В Министерстве иностранных дел России прокомментировал решение США прервать сотрудничество по Сирии. Москва видит в этом готовность Вашингтона «пойти на союз с террористами» ради смены власти в Сирии.



"У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" — пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы",- говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Причиной разрыва двусторонних отношений с РФ США назвали "несоблюдение Москвой своих обязательств". В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это Вашингтон не выполнил «ключевое условие договоренности» для облегчения гуманитарной ситуации в Алеппо, что привело к тому, что «боевики перегруппировались и получили оружие».





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