Белый дом заявил, что Москва приписала себе чужие успехи в Сирии

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сделал громкое заявление на фоне прекращения сотрудничества США и РФ по сирийскому конфликту. По словам пресс-секретаря, Россия приписала себе чужие успехи в Сирии.

Согласно заявлению Эрнеста, несмотря на то, что Москва ставит своей целью ведение борьбы с экстремистами, каких-либо успехов в этом направлении она так и не достигла. В связи с этим Россия приписала себе успешные операции, выполненные США и международной коалицией в целом. Эрнест также заявил, что Соединенные Штаты не намерены долго терпеть российские военные операции на сирийской территории, подчеркнув при этом, что “остальные” разделяют позицию Вашингтона, в то время как на стороне Москвы только Иран.

В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал такие заявления со стороны Вашингтона “бестактными”.

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