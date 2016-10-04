Белый дом заявил, что Москва приписала себе чужие успехи в Сирии
4 октября 2016, 09:20 [ «АН-онлайн» ]
Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сделал громкое заявление на фоне прекращения сотрудничества США и РФ по сирийскому конфликту. По словам пресс-секретаря, Россия приписала себе чужие успехи в Сирии.
Согласно заявлению Эрнеста, несмотря на то, что Москва ставит своей целью ведение борьбы с экстремистами, каких-либо успехов в этом направлении она так и не достигла. В связи с этим Россия приписала себе успешные операции, выполненные США и международной коалицией в целом. Эрнест также заявил, что Соединенные Штаты не намерены долго терпеть российские военные операции на сирийской территории, подчеркнув при этом, что “остальные” разделяют позицию Вашингтона, в то время как на стороне Москвы только Иран.
В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал такие заявления со стороны Вашингтона “бестактными”.
Читайте также:
США прекратили сотрудничество с Россией по Сирии
Эксперт высказался о возможности военного столкновения России и США на территории Сирии