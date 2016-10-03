Советника российского президента на Украине грозят посадить пожизненно

Советник президента РФ Сергей Глазьев подозревается в «покушении на территориальную целостность Украины» и поэтому объявлен Генрокуратурой страны в государственный розыск, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии украинской Прокуратуры, Сергей Глазьев в феврале-марте 2014 года, находясь в должности советника президента Российской Федерации и действуя в сговоре с другими представителями власти РФ, совершил «умышленные действия с целью изменения границ территории Украины», цитирует портал rt.com украинский документ.

Таким образом, Глазьев заочно признан нарушившим украинскую Конституцию. Безусловно, Прокуратура Украины пытается сделать Глазьева «виновным» в том, что Крым теперь - территория России.

Украинский закон суров: Глазьеву грозит пожизненное заключение в тюрьме.

Крым стал российским после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.