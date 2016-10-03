Лукашенко: МВФ хочет уничтожить белорусов

Требования Международного валютного фонда (МВФ) президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неподъемными и несправедливыми. Заявление прозвучало на совещании по вопросам взаимодействия с МВФ.

Лукашенко готов бы принять «дешевый» кредит от МВФ, но его не устраивает цена, в которую стране этот кредит обойдется. Президент Белоруссии считает, что белорусский народ станет нищим, если согласится на таких условиях взять транш.

Кредитор, в частности, требует от Минска заморозить зарплаты, повысить плату за коммунальные услуг и провести масштабную приватизацию госсобственности.

Президент Белоруссии сообщил, что его просят подписать письмо на имя главы МВФ Кристин Лагард, а письмо это настолько противоречит предвыборным обещаниям президента, что подписывать его для Лукашенко унизительно.

21 сентября в МВФ сообщили о заинтересованности Минска в новом кредите. В фонде приветствуют меры правительства страны по стабилизации экономики, но призвали провести некоторые реформы.

Весной 2015 года Белоруссия полностью расплатилась по кредиту на сумму 3,5 миллиарда долларов. Минск получил деньги в 2009-2010 годах.