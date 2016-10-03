Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Оренбургскую область 3 октября посетил государственный природный заповедник «Оренбургский», где выпустил шесть лошадей Пржевальского из загона.

Акклиматизационный загон лошади Пржевальского покинули по воле президента России: вместе с руководством заповедника Путин подошел к воротам вольера и с помощью приманки в виде корма выманил табун «краснокнижных» животных на волю (на волю в масштабах заповедника).

Глава России посетил и крупнейшее в стране оборонное предприятие АО «ПО «Стрела» и побывал на полигоне, где испытываются новые образцы вооружения.