Меркель освистали в столице Саксонии

Оскорбительные выкрики и свист раздались, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель вышла из автомобиля, чтобы направиться в здание Дрезденской государственной оперы. Меркель кричали, что она – «предатель».

«Предаетель» - это еще не самое сильное выражение, которым на саксонской земле «угостили» германского канцлера сторонники правого движения «Европейцы-патриоты против исламизации Запада» (PEGIDA).

Глава немецкого правительства прибыла в Дрезден для участия в торжествах по случаю Дня немецкого единства, а получилось наоборот: Меркель освистали и, обозвав «предателем», потребовали покинуть пост канцлера.

Оскорбительные выкрики и свист предназначались не только Меркель, - досталось и президенту Германии Йоахиму Гауку, который также прибыл на торжество по случаю праздника.

Активисты движения PEGIDA организовывают в Германии массовые антиисламские демонстрации с октября 2014 года. Самая крупная акция была 13 декабря 2015 года в Дрездене, когда на улицы города вышли порядка 25 тысяч человек, передает «Лента.ru»

День немецкого единства (Tag der Deutschen Einheit) установлен в соответствии с Договором о вхождении ГДР в состав ФРГ в 1990 году. Является единственным государственным праздником Германии и отмечается на федеральном уровне.