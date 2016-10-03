Депутат Законодательного Собрания Тверской области от Кимрского избирательного округа, председатель областного парламента V созыва Андрей Епишин избран членом Совета Федерации ФС РФ от Законодательного Собрания Тверской области.



Андрей Епишин два срока подряд (с декабря 2005 г. по сентябрь 2016 г.) возглавлял тверское Заксобрание. На выборах 18 сентября 2016 года он был избран депутатом областного парламента, набрав более 52 процентов голосов избирателей и одержав убедительную победу.



Кандидатуру Андрея Епишина на рассмотрение депутатов внес председатель областного парламента Сергей Голубев. По итогам голосования Андрей Епишин единогласно был избран представителем Законодательного Собрания Тверской области в Совете Федерации ФС РФ.



Андрей Епишин поблагодарил депутатский корпус за оказанное высокое доверие, подчеркнув, что свои силы и знания, весь свой опыт намерен использовать на федеральном уровне для решения вопросов, касающихся развития Тверской области.



- Считаю, что сейчас необходимо сформулировать и объединить наши предложения – совместно с губернатором, Правительством Тверской области, областным парламентом – в первую очередь, по участию региона в федеральных программах, - сказал Андрей Епишин. - Я бы назвал это своеобразной предварительной картой действий, где мы вместе определимся с приоритетами. Кроме того, есть вопросы и по федеральному законодательству в целом. Полагаю, что совместно с коллегами из Государственной Думы, которые представляют нашу территорию, мы будем планово работать над совершенствованием федерального законодательства, учитывая региональные интересы.



Согласно статьи 87 Устава Тверской области и статьи 4 закона Тверской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Тверской области» в рамках заседания Законодательным Собранием принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Епишина в связи с его избранием членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от Законодательного Собрания Тверской области.



Краткая биография



Андрей Епишин – член Совета Федерации ФС РФ от Законодательного Собрания Тверской области. Родился 29 октября 1967г. в Москве.



С 1984 г. по 1990 г. учился в Московском физико-техническом институте, получил высшее образование по специальности «Прикладная математика и физика».



С 1991 года работал заместителем директора Московского филиала "Тверьуниверсалбанка", в 1994 году был назначен на должность директора Московского филиала «Тверьуниверсалбанка».



С 1996 года работал заместителем директора по экономическим вопросам Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии наук.



В 1997 г. был приглашен на должность советника Правительства республики Коми по финансам и инвестициям.



В конце 90-х гг. возглавлял Институт социальных и правовых проблем, который занимался разработкой законопроектов для Государственной Думы и Правительства РФ.



В сентябре 2000 г. был избран депутатом Московской областной Думы от Наро-Фоминского района.



В декабре 2001 г. вновь избран депутатом Московской областной Думы от Наро-Фоминского района Московской области. Занимал должность председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной Думы и являлся вице-президентом Торгово-промышленной палаты Московской области.



18 декабря 2005 года избран депутатом Законодательного Собрания Тверской области по Кимрскому округу. На первом заседании Законодательного Собрания 4-го созыва был избран председателем областного парламента.



С 2005 года входит в Политсовет Тверского регионального отделения Партии «Единая Россия».



В марте 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Тверской области 5 созыва. Избран председателем Законодательного Собрания Тверской области 5 созыва.



На выборах 18 сентября 2016 года Андрей Епишин также избран в областной парламент по Кимрскому одномандатному избирательному округу, за него проголосовали более 52% избирателей.



Семейное положение: женат, воспитывает двоих дочерей и сына.



Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области

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