5 октября будет избран новый глава города

Глава города Кирова, руководивший областным центром почти 10 лет, Владимир Быков после выборов 18 сентября перешел работать в областной парламент. Сейчас его обязанности исполняет Валерий Владыкин.

В эту среду пройдет внеочередное заседание кировской Гордумы, основным вопросом которого станут выборы нового главы города. Его будут выбирать из действующих депутатов.

Любой из народных избранников сможет выдвинуть свою кандидатуру. На заседании можно будет агитировать проголосовать за кого-либо из депутатов. Возглавит город тот из них, чью кандидатуру ободрит большинство народных избранников. Избрание нового председателя Гордумы будет происходить путем тайного голосования.

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