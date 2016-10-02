Сергей Собянин про Украину: Жители страны гораздо адекватнее властей

Мэр Москвы Сергей Собянин не удержался от комментария, узнав про инициативу жителей Киева, которые собирают подписи о присвоении центральному проспекту Степана Бандеры в Киеве нейтрального названия.

Петиция о переименовании проспекта Бандеры размещена на сайте Киевского городского совета и она уже набрала необходимое количество голосов, чтобы обращение было рассмотрено властями города.

На это мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сказал, что украинский народ гораздо адекватнее, чем официальные власти страны, и это хорошо, передают РИА Новости.

Киевский совет решил, что любая электронная петиция подлежит рассмотрению, если соберет не менее 10 тысяч подписей граждан в течение трех месяцев со дня ее опубликования.

Ранее, 7 июля, Киевский совет принял решение переименовать Московский проспект в честь украинского националиста Степана Бандеры. Переименование было следствием политики «декоммунизации» Украины.