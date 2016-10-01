Путин поздравил Китай с 67-й годовщиной образования республики

Президент России Владимир Путин 1 октября направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народно Республики Си Цзиньпину по случаю 67-й годовщины образования КНР, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава России отметил «небывало высокий уровень» российско-китайских отношений в последние годы и выразил уверенность, что общими усилиями Китай и Россия вносят неоценимый вклад в решение важнейших международных вопросов для обеспечения глобальной безопасности.

Путин отметил и высокие темпы развития двустороннего сотрудничества стран в политике, торговле, экономике, науке и других областях.

Об образовании Китайской Народной Республики объявил 1 октября 1949 года тогдашний лидер китайской революции Мао Цзэдун в ходе специальной церемонии на площади Тяньаньмэнь.