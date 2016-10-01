Госдеп США признал, что не бомбил террористов из гуманных соображений

Государственный департамент США прокомментировал свое бездействие в Сирии и ответил на упреки главы российского МИДа Сергея Лаврова, почему ВС США не наносят авиаудары по террористам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена на территории РФ).

Официальный представитель Госдепа США Марк Тонер сообщил, что Вашингтон отказался от ударов по позициям группировки «Джебхат ан-Нусра» из гуманных соображений, передает ТАСС. Тонер объяснил, что позиции боевиков были слишком близки к жилым кварталам и в результате удара могли пострадать мирные жители. Представитель Госдепа добавил, что в 2014 и в 2015 году авиация США бомбила «Джебхат ан-Нусру» (террористическая группировка, запрещена в России), но боевики после этого стали все активнее проникать в районы проживания мирного населения.

Ранее по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры между Сергеем Лавровым и его коллегой из США Джоном Керри. Лавров дал ясно понять, что США непоследовательны в решении сирийского кризиса и похоже, что они с самого начала хотели сохранить „Джебхат ан-Нусру“ для осуществления госпереворота в Сирии.