Европарламент назначил экстренное совещание по Сирии

Европарламент проведет экстренные дебаты по ситуации в Сирии. Обсуждение состоится в рамках осенней сессии с 3 по 6 октября в Страсбурге. Первоначально вопроса по Сирии в повестке дня не было.

Ожидается, что обсуждение «сирийского вопроса» пройдет с участием главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини. По итогам обсуждения на сессии Европарламента будет принята резолюция.

"АН-онлайн" ранее сообщали, что в настоящее время сотрудничество по Сирии между США и Россией находится в сложной ситуации. Даже для американских СМИ очевидно: Россию раздражает то, что США «одержимы идеей переворота в Сирии» и это мешает мирному сотрудничеству стран.