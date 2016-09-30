Официальный Вашингтон обратился с просьбой провести 30 сентября еще один телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств Российской Федерации и США Сергеем Лавровым и Джоном Керри.

Ранее глава российского МИДа назвал неприемлемой угрозой заявления США о возможных последствиях действий России в Сирии. Наша страна не применяла в Сирии никаких вооружений, которые запрещены ООН.

У России появляется все больше причин верить, что США изначально планировали сохранить "Джебхат ан-Нусру" (террористическая группировка, запрещена в РФ) для переворота в Сирии. В пользу такого мнения говорят заявления сирийских дипломатов о том, что авиация США фактически прикрывает наступление боевиков. Так что переговоры по Сирии с США зашли в тупик, и стороны должны найти выход из него.