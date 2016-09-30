МИД РФ назвал подарком террористам отказ США от сотрудничества с Россией

Вашингтон хочет сделать подарок террористам, отказавшись от сотрудничества с Москвой по урегулированию ситуации в Сирии. Так написала у себя в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на слова американского представителя в ООН Саманты Пауэр - что якобы действия российских и сирийских сил – подарок «Исламскому государству» и «ан-Нусре» (запрещены в РФ). Захарова в ответ перечислила ряд американских «подарков террористам», включая их спайку с «умеренной оппозицией», благодаря чему гуманитарная и вооруженная помощь США оказывается в руках головорезов. За атаки ВВС НАТО по расположениям сирийской армии они тоже могут быть благодарны, а уж отказ от взаимодействия с Россией станет лучшим подарком террористам.

Как известно, на днях в СМИ прошла информация о намерении США отказаться от сотрудничества с Россией по сирийскому вопросу, если армия Асада продолжит наступление на Алеппо и не прекратит огонь.

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