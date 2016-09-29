Проверка ЦИК показала, что нарушений в выборах на Южном Урале не было

Вчера, 28 сентября, были озвучены предварительные результаты проверки ЦИК, которая прибыла на Южный Урал с целью опровергнуть или подтвердить жалобы справедливоросса Валерия Гартунга.

Напомним, что представитель партии «Справедливая Россия» проиграл выборы единороссу Анатолию Литовченко в Коркинском избирательном округе. Валерий Гартунг отправил жалобу в Москву с просьбой проверить результаты выборов. Он требовал пересчитать голоса и перезачесть в его пользу испорченные бюллетени. Также был подготовлен ряд других жалоб на ход голосования и оформление отчетных документов.

Московская проверка три дня разбиралась по каждому вопросу. Итогом стало заявление рабочей группы, что ни одна жалоба Валерия Гартунга не подтвердилась.

Как заявил вчера вечером, 28 сентября, председатель избирательной комиссии Алексей Фартыгин, никаких нарушений в ходе выборов допущено не было: подсчет голосов велся под прицелом видеокамер, все мероприятия шли открыто и прозрачно.

По мнению зампредседателя ЗСО Константина Захарова, огромное число наблюдателей, которые присутствовали на каждом участке, не зафиксировали нарушений в ходе выборов. Поэтому сомнений в чистоте и легитимности быть не может.

Как рассказал заместитель председателя ЗСО, Константин Захаров, оснований сомневаться в чистоте выборов на территории Челябинской области и в целом по стране нет никаких.

- О каких-либо фальсификациях не может быть и речи, это было невозможно ни физически, ни теоретически, - прокомментировал Константин Захаров. - Поэтому нет никаких сомнений, что Гартунг проиграл в честной борьбе.

Однако несмотря на то, что центральная избирательная комиссия РФ уже обнародовала постановление о результатах выборов, а также после получения результатов рабочей проверки ЦИК на Южном Урале, справедливоросс вновь пытается оспорить эти данные в суде. Вчера, в последний день подачи исковых заявлений, Валерий Гартунг обратился в суд.