Геннадий Онищенко возьмет в Госдуму завещание Александра III

Помощник премьер-министра, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко недавно победил на парламентских выборах. Сейчас он готовится к переезду из Дома Правительства РФ в думский кабинет. Подробнее об этом депутат рассказал на Радио «Комсомольская правда».

«Во-первых, я забираю с собой всю компьютерную базу, все работы, все документы, которые, на мой взгляд, являются знаковыми для меня, для моей жизни. Тут есть работы, спорные с точки зрения профессиональной истории, но абсолютно достоверные в моем мировосприятии», — сообщил врач.

Депутат рассказал, что завещание Александра III висит на его стене уже десять лет.

«На мой взгляд, если бы завещания не было, нужно было бы его написать. Там ни одного лишнего знака препинания, ни одного лишнего слова», — добавил Онищенко.

Как известно, Геннадий Онищенко стал лидером выборов в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу столицы.