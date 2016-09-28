Законопроект о реформе свердловского правительства внесен в облпарламент
28 сентября 2016, 13:33 [ «АН-Екатеринбург» ]
В Заксобрание внесен законопроект об упразднении должности председателя правительства. Текст поправок опубликован на сайте Законодательного Собрания Свердловской области.
В соответствии с предложенными поправками, должность председателя правительства будет ликвидирована, а возглавлять кабмин будет сам губернатор Свердловской области. Глава региона теперь будет формировать состав правительства. Изменится и порядок формирования правительства. Вместо председателя правительства и его заместителей появятся несколько вице-губернаторов, функции их будут также определены на ближайшем заседании Заксобарния.
Законопроект поступил в парламент 7 сентября, 16 сентября уже был включен в повестку ближайшего заседания, которое назначено на 11 октября. Авторство поправок принадлежит Сергею Семеновых.
Официально о начале реформы правительства стало известно 26 сентября после того, как губернатор Евгений Куйвашев принял отставку Дениса Паслера. В тот же день губернатор заявил о реформе правительства.
Не исключено, что в скором времени в парламент будут предложены альтернативные версии поправок в устав области.