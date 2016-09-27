Выборы на Южном Урале были нескучными: аналитика от Андрея Лаврова

Представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров подготовил удивительно полный и объемный доклад о ходе выборной кампании в Челябинской области. Кроме политических предпосылок и важнейших ходов каждого из оппонентов были рассмотрена ситуация в политике в целом по России, а также была дана оценка сильным и слабым шагам противников.

- Главной интригой праймериз в челябинской области стали попытки участия в них экс-губернатора М. Юревича, - говорится в документе. - Не получив поддержки однопартийцев, областной администрации, руководства партии на региональном и федеральном уровне, он был вынужден сняться с внутрипартийной предвыборной гонки, а позже и покинуть ряды Единой России.

Эксперт подробно коснулся промахов от кандидатов. Особенно «досталось» справедливороссу Валерию гартунгу.

- Избранная В. Гартунгом стратегия нагнетания скандалов и эскалации конфликтов постепенно привела к маргинализации регионального отделения партии, о чем прежде всего свидетельствовал поток жалоб от В. Гартунга и на В. Гартунга, - уточнил в докладе лавров. - Нападки на губернатора и И. Сеничева по поводу финансирования хоккейного клуба «Трактор» и обвинения руководства ряда СМИ в создании организованного преступного сообщества не только настроили против него региональных журналистов, но и оттолкнули значительную часть населения области.

Отметим, что на данный момент это наиболее яркая и подробная аналитика выборов в депутаты Госдумы за последние дни. Вы можете ознакомиться с ним сами поданной ссылке: ИТОГИ ДУМСКИХ ВЫБОРОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: НОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВЛИЯНИЯ (Андрей Лавров, представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук).